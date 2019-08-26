Артиста Петра Мамонова, перенесшего инфаркт, готовят к операции

68-летнего актера и музыканта Петра Мамонова готовят к операции. В выходные стало известно, что артист перенес инфаркт миокарда.

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Несмотря на серьезность положения, актер сам отвечает на звонки журналистов. "Мне операцию сейчас будут делать. Не могу пока говорить", - цитирует Мамонова РИА Новости.

В субботу, 24 августа, на странице Петра в Facebook появилась такая запись: "Все ближайшие концерты Пётра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра".

Информацию о тяжелом состоянии Мамонова подтвердила его супруга. По ее словам, артист находится в отделении шоковой терапии в Первой градской больнице Москвы.