17 Сентября 2020
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коллаж, Дональд Трамп, США, Сирия, взрыв, атака, огонь (2018) | Фото: Накануне.RU

Трамп хочет использовать американское ядерное оружие для защиты от ураганов

Американский президент Дональд Трамп не раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для защиты от ураганов. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на свой источник.
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Отмечается, что сотрудники нацбеза были шокированы таким предложением Трампа. В Белом доме пока никак не прокомментировали данную информацию.

Как напоминает ПолитЭксперт, Дональд Трамп впервые заговорил о бомбардировке ураганов в 2017 году: данное предложение было зафиксировано в записке совета нацбезопасности США. Однако тогда президент не использовал термин "ядерный".

Напомним, недавно глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России. По его словам, РФ пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы "иметь дело с США".

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Трамп хочет использовать американское ядерное оружие для защиты от ураганов

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Теги: Трамп, ураганы, ядерное оружие



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