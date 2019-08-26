Трамп хочет использовать американское ядерное оружие для защиты от ураганов

Американский президент Дональд Трамп не раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для защиты от ураганов. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на свой источник.

Отмечается, что сотрудники нацбеза были шокированы таким предложением Трампа. В Белом доме пока никак не прокомментировали данную информацию.

Как напоминает ПолитЭксперт, Дональд Трамп впервые заговорил о бомбардировке ураганов в 2017 году: данное предложение было зафиксировано в записке совета нацбезопасности США. Однако тогда президент не использовал термин "ядерный".

Напомним, недавно глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России. По его словам, РФ пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы "иметь дело с США".