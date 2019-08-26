Кравчук признался, что не засыпает без пистолета

Бывший украинский президент Леонид Кравчук признал, что не может уснуть, если рядом на тумбочке нет пистолета. Об этом он сказал на канале NewsOne.

Он заявил, что чувствует "какую-то угрозу", которую не может объяснить. Пистолет у него на тумбочке всегда.

"Знаю, что если кто-то что-то захочет сделать, то что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает", – сказал Кравчук.

Как сообщало Накануне.RU, на днях он заявил, что Украину в 1954 году "изнасиловали", заставив взять в свой состав Крым. Но ему хочется, чтобы это произошло еще раз.