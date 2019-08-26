17 Сентября 2020
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Общество В России
Божена Рынска (2012) | Фото:zebra-stuff.ru

Суррогатная мать родит ребенка Божены Рынска и покойного Игоря Малашенко

Вдова основателя НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска (44) объявила, что скоро станет матерью. Полгода назад ее муж покончил жизнь самоубийством, но при жизни он и Рынска заморозили эмбрионы. Один из них был использован для процедуры ЭКО, которая, судя по всему, прошла успешно – ребенка вынашивает суррогатная мать. Новость сама Рынска сообщила в Facebook.
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При этом вдова Малашенко пожаловалась, что спустила много денег на адвокатов, пытаясь отсудить часть имущества покойного мужа у его второй жены (судебный процесс ведется в США). Поэтому Божене не хватает денег на вторую часть гонорара суррогатной матери, и она не исключила, что будет собирать средства на это в Facebook. Также она отметила, что пока находится не в лучшем психическом состоянии и периодически подумывает о смерти.

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Суррогатная мать родит ребенка Божены Рынска и покойного Игоря Малашенко

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Теги: божена рынска, игорь малашенко, суррогатная мать



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