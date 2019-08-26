17 Сентября 2020
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
железная дорога вокзал поезд перрон (2013) | Фото: Накануне.ru

В Чечне заявили, что поезд "обстреляли" камнями на территории Дагестана

На Северном Кавказе 23 августа неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу.

В вагонах разбиты окна, пострадал пассажир, сообщает ТАСС. Управлением на транспорте МВД по СКФО начата проверка.

Изначально сообщалось, что инцидент произошел на перегоне Кади-Юрт - Хасавюрт, предположительно на территории Чечни.

Однако в МВД республики опровергли эти данные. По словам правоохранителей, хулиганы кидали камни уже на территории Дагестана.

Несколько лет назад хулиганы закидали электропоезд "Ласточка" (Нижний Новгород – Москва) камнями. Никто из пассажиров не пострадал. Электропоезд продолжил движение по маршруту, железнодорожники обратились в правоохранительные органы.

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В Чечне заявили, что поезд "обстреляли" камнями на территории Дагестана

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Теги: поезд, камни, чечня



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