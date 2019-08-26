Россиянин Депардье сыграет Брежнева в "клюкве" о Пражской весне

17 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России В бывшем СССР За рубежом
(2011) | Фото:

Россиянин Депардье сыграет Брежнева в "клюкве" о Пражской весне

Любовь к России приобретает странные формы: французский актер Жерар Депардье, получивший некогда российский паспорт и признававшийся новой родине в любви, сыграет Генсека Леонида Брежнева в фильме про "Пражсую весну". Судя по контексту, роль главы СССР не самая положительная. "Чешские новости" сообщили, что договор с актером уже подписан.

В фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича рассказывается об Александре Дубчеке, который в 1968 году возглавил компартию Чехословакии и начал общественно-политические реформы, которые получили название "Пражская весна". Эти реформы вызвали недовольство лидеров СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии. 21 августа 1968 года в Чехию вошли войска советского блока. Напомним, что режиссер фильма снял картину "Оккупация в 26 эпизодах" о Второй мировой войне.

Россияне скептически отреагировали на новость, в основном высказываются негативно или саркастически, в комментариях пользователи сети пишут (орфография и пунктуация сохранены):

Саша С.: "Вот увидите, это будет такая отбитая клюква, не зря же ее снимают страны, особо отличившиеся в ВОВ на стороне Вермахта".

Динар Х.: "Почему Уилла Смита не позвали, странно".

Жерар Депардье Диван Сталина(2016)|Фото:Alfama Films

Напомним, Депардье уже сыграл одного из главных лидеров СССР в 20 веке - в 2016 году он был Сталиным. Сюжет картины не имеет исторической основы, снят по французскому роману о любовном треугольнике между генсеком, какой-то женщиной и прекрасным скульптором, режиссер этой ленты Фанни Ардан преследовала цель "снять фильм об абсолютной власти и ее отношениях с искусством" (ну, понятно, тиранических отношениях), когда скульптор отбивает у Сталина женщину, начинается трагедия. Деперадье сказал, что Ардан создала фильм-оперу, хотя, судя по сюжету, это скорее "мыльная опера". Режиссер говорила, что единственный актер, который мог сыграть такого персонажа, как Сталин, — это Депардье. И лента была специально построена под него, а Жерар признал, что во время съемок он чувствовал, что его все боятся, да и он сам начал себя опасаться. Станет ли он бояться себя в роли Брежнева?

Ранее сообщалось, что режиссер Станислав Лебедев собирается пригласить Депардье на роль Льва Толстого.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россиянин Депардье сыграет Брежнева в "клюкве" о Пражской весне

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: депардье, брежнев, фильм, кино, СССР, пражская весна, чехия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети