Россиянин Депардье сыграет Брежнева в "клюкве" о Пражской весне

Любовь к России приобретает странные формы: французский актер Жерар Депардье, получивший некогда российский паспорт и признававшийся новой родине в любви, сыграет Генсека Леонида Брежнева в фильме про "Пражсую весну". Судя по контексту, роль главы СССР не самая положительная. "Чешские новости" сообщили, что договор с актером уже подписан.

В фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича рассказывается об Александре Дубчеке, который в 1968 году возглавил компартию Чехословакии и начал общественно-политические реформы, которые получили название "Пражская весна". Эти реформы вызвали недовольство лидеров СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии. 21 августа 1968 года в Чехию вошли войска советского блока. Напомним, что режиссер фильма снял картину "Оккупация в 26 эпизодах" о Второй мировой войне.

Россияне скептически отреагировали на новость, в основном высказываются негативно или саркастически, в комментариях пользователи сети пишут (орфография и пунктуация сохранены):

Саша С.: "Вот увидите, это будет такая отбитая клюква, не зря же ее снимают страны, особо отличившиеся в ВОВ на стороне Вермахта".

Динар Х.: "Почему Уилла Смита не позвали, странно".

Напомним, Депардье уже сыграл одного из главных лидеров СССР в 20 веке - в 2016 году он был Сталиным. Сюжет картины не имеет исторической основы, снят по французскому роману о любовном треугольнике между генсеком, какой-то женщиной и прекрасным скульптором, режиссер этой ленты Фанни Ардан преследовала цель "снять фильм об абсолютной власти и ее отношениях с искусством" (ну, понятно, тиранических отношениях), когда скульптор отбивает у Сталина женщину, начинается трагедия. Деперадье сказал, что Ардан создала фильм-оперу, хотя, судя по сюжету, это скорее "мыльная опера". Режиссер говорила, что единственный актер, который мог сыграть такого персонажа, как Сталин, — это Депардье. И лента была специально построена под него, а Жерар признал, что во время съемок он чувствовал, что его все боятся, да и он сам начал себя опасаться. Станет ли он бояться себя в роли Брежнева?

Ранее сообщалось, что режиссер Станислав Лебедев собирается пригласить Депардье на роль Льва Толстого.