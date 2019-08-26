Минспорту Прикамья не удалось оспорить отказ суда от взыскания с "Амкара" 543 миллионов

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал Минспорту Пермского края в удовлетворении апелляционной жалобы на майское решение пермского арбитража, передает корреспондент Накануне.RU.

Ведомство пыталось войти в состав кредиторов футбольного клуба Амкар и вернуть 543 млн руб. субсидий, выплаченных клубу из бюджета в 2017-2018 годах. Основанием для требований стала проверка, во время которой министерством были выявлены нарушения при расходовании субсидии.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.

Задолженность клуба перед игроками и работниками в мае оценивали на сумму свыше 497 млн руб. Представители должника общую задолженность оценивали в 540 млн руб.