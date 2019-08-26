В России начались работы по созданию ПАК ДА – бомбардировщика-ракетоносца нового поколения

Минобороны России утвердило все требования к перспективному авиакомплексу дальней авиации (ПАК ДА). Сейчас "развернуты работы по его созданию", сообщил глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу". "Минобороны утвердило все технические требования. Работы по созданию ПАК ДА в установленные сроки развёрнуты в "Туполеве" и на предприятиях кооперации", — сообщил министр.

Ранее американский журнал The National Interest назвал перспективный разрабатываемый самолёт России ПАК ДА "фундаментально новым бомбардировщиком", - напоминает RT. Автор статьи предположил, что ПАК ДА станет самолётом шестого поколения.

В июле замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ПАК ДА будет построен с применением стелс-технологий.