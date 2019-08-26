На Среднем Урале детсад заплатит 100 тысяч рублей из-за тяжелой травмы ребенка на прогулке

На Среднем Урале детский сад заплатит компенсацию морального вреда в пользу ребенка, серьезно пострадавшего во время прогулки.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 11 февраля этого года в Черемышском детском саду Пышминского городского округа: во время прогулки девочка 2014 года рождения получила травму в виде закрытого перелома левой бедренной кости. Это повлекло тяжкий вред ее здоровью.

В интересах малолетнего прокуратура подала иск в Камышловский районный суд о взыскании компенсации морального вреда. По решению суда с образовательного учреждения в пользу девочки взыскано 100 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале детсад заплатил 50 тысяч рублей из-за облитого горячим чаем ребенка.