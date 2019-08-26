17 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
ружье охота выстрел (2010) | Фото: omskpress.ru

Ямалец прострелил себе голову, делая селфи с ружьем

В Салехардскую ОКБ поступил пациент, который пострадал после попытки сделать фото с ружьем, передает корреспондент Накануне.RU.

Молодой пострадавший "дурачился", пытаясь сделать селфи с ружьем, сообщает "Север-пресс" со ссылкой на собственные источники. Оружие выстрелило герою фотосета в голову, его доставили в больницу, где он остается в тяжелом состоянии.

Как сообщало Накануне.RU, в Сургуте прошлой осенью девушка ударила бывшего мужа ножом в сонную артерию, а потом вместо того, чтобы вызвать медиков, стала делать селфи. Кадр она разослала друзьям с текстом: "Люди, я пырнула ножом бывшего мужа. Меня три часа возили по травмам и гомам. Но я только сейчас всё отмыла. Я, по ходу, тварь".

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Ямалец прострелил себе голову, делая селфи с ружьем

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Теги: ружье, селфи, фото, Салехардская ОКБ



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