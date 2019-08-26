17 Сентября 2020
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Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

СМИ: "Победа" ждет свои Boeing 737 MAX не раньше весны 2020 года

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") ожидает начала поставки самолетов Boeing 737 MAX не раньше весны 2020 года, то есть на полгода позже, чем было запланировано, передает ТАСС со ссылкой на источник в компании.
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"Мы ждем их [новые самолеты] с задержкой на полгода в поставках", - сказал он, сославшись на информацию, полученную от концерна Boeing. По данным источника, согласно контракту, авиапроизводитель попадет на штрафные санкции в случае переноса поставок более чем на полгода.

"Победа" заказала 20 самолетов Boeing 737 MAX 8 в октябре прошлого года. Пятнадцать из них компания собралась взять в 10-летний лизинг у ирландской SMBC Aviation Capital (сделка оценивалась в $1,125 млрд), пять - в 9-летний лизинг у ирландско-американской GECAS (за $375 млн). Предполагаемый срок поставки - с ноября 2019 по октябрь 2021 гг., сообщалось в материалах закупки.

В марте этого года – после всемирного "приземления" данного типа самолета, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил, что лоукостер может отказаться от покупки MAX, если американский производитель не решит проблемы с этими самолетами к ноябрю текущего года. "У нас поставки у "Победы" не раньше ноября 2019 года. К тому времени или Boeing решит проблему с безопасностью 737 MAX, или мы будем заказывать другую машину", - цитировал "Интерфакс" Савельева. "Если не будет 100%-ной гарантии, что эта машина безопасна, никто ее брать не будет", - добавил глава "Аэрофлота".

Таким образом, "Победа" станет уже второй российской авиакомпанией, чьи планы изменяются из-за срыва сроков поставок Boeing 737 MAX. Ранее планы была вынуждена скорректировать Utair, также заказавшая данные самолеты. К концу года ждут поставки MAX и в "Уральских авиалиниях", глава компании Сергей Скуратов выражал оптимизм по поводу возвращения MAX в небо.

В самой американской корпорации надеются вернуть самолеты в небо осенью или к началу зимы. На прошлой неделе Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) заявило, что пригласит пилотов Boeing 737 MAX со всего мира для участия в испытаниях на тренажерах в рамках ресертификации после приземления MAX весной этого года. Ранее авиарегулятор запросил у трех авиакомпаний США имена некоторых пилотов, которые летали на 737 не больше года (включая 737 MAX). В заявлении ведомства не говорится, какой (в часах) должен быть налёт у кандидатов для испытаний, но упоминается, что это должны быть линейные пилоты и у них должен быть опыт управления MAX.

Эта новость, как и известие о расширение штата Boeing в связи с предстоящими авральными работами по 737 MAX, обнадежила рынок. Возможно, ресертификация самолета начнется уже в ближайшее время и к зиме данный тип сможет вернуться в небо по всему миру.

Напомним, регуляторы всех стран "приземлили" Boeing 737 весной – после второй за полгода катастрофы данного типа. В двух катастрофах погибли 346 человек, есть основания считать, что причиной стал дефект ПО самолета. Кроме того, в ходе расследования и проверок были выявлены еще несколько дефектов, в том числе связанные с работой автопилота.

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СМИ: "Победа" ждет свои Boeing 737 MAX не раньше весны 2020 года

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Теги: победа, boeing 737 max, faa, boeing, аэрофлот



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