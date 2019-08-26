17 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
(2006) | Фото: norilsk.net

На казанской стройке, на которую жаловался профсоюз крановщиков, очередное ЧП: погиб рабочий 

Очередное серьезное ЧП произошло на скандальном объекте "Салават Купере №2", где ранее в начале месяца упал кран. Как стало известно Накануне.RU, в конце прошлой недели при разгрузке материалов краном на стройке погиб рабочий – его придавило плитой.

Отметим, что ранее на этот объект уже жаловалась профсоюзная организация МПРА. Участники профсоюза указывали, что якобы краны находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, строители не верят в результаты проверки Ростехнадзором строительных механизмов, называя ее "поверхностной" и "фиктивной".

В МПРА уже потребовали проверки всех обстоятельств.

"Обстоятельства происшествия требуют открытого расследования. Необходимо выяснить: действительно падение произошло в момент, когда плиту нес кран? Была ли сварка качественная? Не оборвалась ли петля у плиты? Действительно кран, на котором работал крановщик, был технически исправен? На данный момент краны не работают", - говорится в сообщении, опубликованном в группе "Крановщики Казани".

Добавим, что настоящее время в Казани крановщики проводят забастовку, в результате чего остановлена работа на многих объектах строительства жилых комплексов города.

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На казанской стройке, на которую жаловался профсоюз крановщиков, очередное ЧП: погиб рабочий 

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Теги: Салават Купере №2, кран, рабочий



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