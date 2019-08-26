17 Сентября 2020
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Общество В России
земельный участок, сантиметр, бумаги (2015) | Фото: voladm.gov.ua

Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей неиспользуемые земли

Минсельхоз России планирует ввести в оборот 4,8 млн га земель сельскохозяйственного назначения до 2024 года.

Как пишут "Известия", это произойдет в том числе за счет изъятия участков, которые находятся во владении, но не используются предпринимателями более трех лет.

Ведомство планирует снова ввести их в оборот и выполнить поручение президента о наращивании агроэкспорта.

Как пояснил изданию академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН Юрий Лачуга, ряд коммерсантов в перестроечное время выкупили участки по бросовым ценам, и используют их как пассивный актив и не ведут хозяйственной деятельности. Чаще всего они ждут, пока земля подорожает, чтобы затем перепродать ее.

Перечень критериев, по которым можно будет определить, использовалась земля или нет, должно утвердить правительство.

Бывшему владельцу участка будет выплачена сумма, полученная от продажи изъятой земли на торгах.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату проект закона об основах национализации. Авторы проекта, в числе которых лидер коммунистов Геннадий Зюганов, предложили забирать в госсобственность активы в случае неэффективного управления или угрозы банкротства, компенсируя владельцам рыночную стоимость акций.

Депутаты предлагают подходить к вопросу национализации системно и прописать правила принудительного перевода активов в госсобственность. Национализация может осуществляться в отношении земельных участков, природных ресурсов, объектов стратегических отраслей экономики, объектов ЖКХ, имущества, находящегося в собственности физлиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, говорится в проекте.

Депутаты считают, что национализацию необходимо проводить на возмездной основе - с равноценным возмещением Российской Федерацией стоимости имущества и других убытков, причиненных собственнику в результате национализации. Передача изымаемого имущества в федеральную собственность осуществляется с момента выплаты возмещения собственнику.

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Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей неиспользуемые земли

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Теги: минсельхоз, земли, бизнес



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