Покрас Лампас отложил свой визит в Екатеринбург, где уничтожили его арт-объект

Российский художник Покрас Лампас, который должен был посетить Екатеринбург для восстановления своей работы, выполненной в рамках "Стенограффии", отложил свой визит в уральскую столицу.

Напомним, арт-объект был частично уничтожен коммунальщиками в июле этого года. Сообщалось, что Покрас Лампас прилетит в Екатеринбург 26 августа, чтобы восстановить его.

Однако визит отложен. Как сообщили Накануне.RU организаторы "Стенограффии", сегодня днем в уральской столице состоится пресс-конференция, в которой художник будет участвовать в режиме онлайн. Он расскажет, что происходит с его работой и каковы дальнейшие планы.

Напомним, ранее протоиерей Всеволод Чаплин рассказывал, что возле "креста" Покраса Лампаса в Екатеринбурге будут проходить одиночные пикеты. Они состоялись в минувшие выходные.

"Все нам предлагают "избегать конфликта" - но здесь как раз нужен конфликт, нужно воинствование, святое и праведное", - заявлял священнослужитель.