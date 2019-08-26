17 Сентября 2020
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Таврида-Арт Дмитрий Артюхов Сергей Кириенко (2019) | Фото: Правительство Ямала

Сергей Кириенко поддержал создание на Ямале арт-резиденций

В Крыму на форуме "Таврида-Арт" губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко обсудили участие арктического региона в пилотном проекте по созданию арт-резиденций, в котором поучаствуют также еще семь субъектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Важно, чтобы пространство возможностей у деятелей культуры было не только неделю в году, во время форума или фестиваля, а постоянно, полагает Кириенко. Оно должно существовать в каждом регионе.

"Вложения в развитие культуры – не социальные траты, это инвестиции, и не только в культуру. Хотя культурный код – элемент, который обеспечивает целостность страны. Это инвестиции в экономическую конкурентоспособность и благополучие. В рамках меняющегося мира конкурентоспособность страны определяется не запасами природных ресурсов, а интеллектом и творческим потенциалом людей", - сказал первый замглавы администрации президента.

Таврида-Арт Дмитрий Артюхов Сергей Кириенко(2019)|Фото: Правительство Ямала

Он поблагодарил губернаторов, многие из которых приняли решение о создании у себя в регионах пространства возможностей для молодых деятелей культуры.

"Всем, кто берется и реализует такие проекты, хочу сказать большое спасибо и пожелать удачи", - сказал Кириенко.

Концепция резиденций появится до конца года, и уже в марте 2020-го они откроются в регионах-пилотах. На Ямале их будет три: первая откроется веной будущего года в Салехарде, позже арт-резиденции появятся в Новом Уренгое и Ноябрьске. Артюхов обсудил с ямальскими гостями "Тавриды-Арт", о чем будут говорить арт-резиденции. Глава региона заявил, что он и его коллеги видят их на базе центров молодежи.

"Сегодня они представляют из себя самую разную солянку. Лет 20 назад это было необходимо, когда был дефицит помещений. Сегодня города развиваются, появляются новые объекты. Точно для себя решили, что будет студия звукозаписи, концертная площадка со всеми возможностями перестройки, это должно быть обязательным элементом, чтобы любые перфомансы проводить, организуем коворкинг, точки питания, кинозал. И еще мы должны поработать с нашими молодыми архитекторами над тем, как нам изменить внешние облики наших пространств", - сказал Артюхов.

Таврида-Арт Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: Правительство Ямала

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Сергей Кириенко поддержал создание на Ямале арт-резиденций

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Теги: Сергей Кириенко, Дмитрий Артюхов, Таврида-Арт, арт-резиденции, культура, искусство



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