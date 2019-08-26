В Екатеринбург приходит осень: синоптики больше не обещают жары

Екатеринбургские синоптики дали прогноз на предстоящую неделю. Жары уже не будет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по прогнозам специалистов, вся неделя будет умеренно теплой, но погода начнет принимать осенние черты. Так, в светлое время суток температура не сможет преодолеть 20-градусную отметку, а по ночам столбики термометров будут опускаться до +10 градусов и ниже.

26-28 августа в Екатеринбурге ожидается +5-10 градусов ночью и +13-17 днем. В понедельник и среду вероятны небольшие и умеренные дожди, а во вторник без осадков. В целом погода будет преобладать облачная с прояснениями.

Напомним, на минувшей неделе в Свердловской области объявляли штормовое предупреждение из-за ливней и крупного града.