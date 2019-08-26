Леонардо Ди Каприо снова борется с горящими лесами – на этот раз в дельте Амазонки

17 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Каннский кинофестиваль, Великий Гэтсби, Леонардо Ди Каприо (2013) | Фото:vesti.ru

Леонардо Ди Каприо снова борется с горящими лесами – на этот раз в дельте Амазонки

Леонардо Ди Каприо снова поддерживает борьбу с горящими лесами. На этот раз – в дельте Амазонки. Как сообщает Deadline, актер начал сотрудничество с фондом Amazon Forest, который выделил $5 млн на помощь в борьбе с лесными пожарами в бразильских тропических лесах.

Оскароносный актер опубликовал в Instagram серию снимков Амазонки, сделанных  Earth Alliance. Earth Alliance – организация, созданная Ди Каприо, вдовой Стива Джобса Лорен и Брайаном Шетом. Именно Earth Alliance инициировала создание фонда Amazon Forest.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в бассейне Амазонки, который подчеркивает хрупкое равновесие климата, биоразнообразия и благополучия коренных народов", - говорится в заявлении организации, которое репостнул Леонардо.

Ранее Ди Каприо, давно и последовательно занимающийся проблемами окружающей среды, публиковал и посты, посвященные пожарам в Сибири, пытаясь таким образом привлечь внимание властей к проблеме (и, надо сказать, это сыграло свою роль).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Леонардо Ди Каприо снова борется с горящими лесами – на этот раз в дельте Амазонки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: леонардо ди каприо, лесные пожары, сибирь, амазонка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети