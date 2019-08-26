Леонардо Ди Каприо снова борется с горящими лесами – на этот раз в дельте Амазонки

Леонардо Ди Каприо снова поддерживает борьбу с горящими лесами. На этот раз – в дельте Амазонки. Как сообщает Deadline, актер начал сотрудничество с фондом Amazon Forest, который выделил $5 млн на помощь в борьбе с лесными пожарами в бразильских тропических лесах.

Оскароносный актер опубликовал в Instagram серию снимков Амазонки, сделанных Earth Alliance. Earth Alliance – организация, созданная Ди Каприо, вдовой Стива Джобса Лорен и Брайаном Шетом. Именно Earth Alliance инициировала создание фонда Amazon Forest.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в бассейне Амазонки, который подчеркивает хрупкое равновесие климата, биоразнообразия и благополучия коренных народов", - говорится в заявлении организации, которое репостнул Леонардо.

Ранее Ди Каприо, давно и последовательно занимающийся проблемами окружающей среды, публиковал и посты, посвященные пожарам в Сибири, пытаясь таким образом привлечь внимание властей к проблеме (и, надо сказать, это сыграло свою роль).