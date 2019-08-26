Бухгалтер ТСЖ из Кургана обвиняется в хищении денег жильцов

В Кургане бухгалтер ТСЖ обвиняется в присвоении денег жильцов.

Женщина с осени 2016 года по сентябрь 2017 года похищала деньги с общего счета ТСЖ, имея доступ к системе "Сбербанк Бизнес-онлайн", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Также летом 2016 года она присвоила 5 тыс. руб. и сделала так, как будто эти деньги были потрачены на электрооборудование для нужд ТСЖ. Она даже приложила к авансовому отчету копии товарных чеков.

Общий ущерб составил более 180 тыс. руб.

Сейчас бухгалтеру грозит до 9 лет тюрьмы.