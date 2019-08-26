17 Сентября 2020
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лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

В Якутии отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

В Якутии отменен режим чрезвычайной ситуации в региональных лесах. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев.

Режим ЧС был введен 1 августа из-за природных пожаров. Дожди, которые прошли ранее, улучшили пожароопасную обстановку в лесах Якутии, отмечает Regnum.

Ранее СМИ сообщили о молебнах об усмирении стихии, которые проходят в некоторых храмах Дальнего Востока. А представители коренных малочисленных народов готовы подключить и магию. Так, некоторые шаманы начали проводить обряды по вызову дождя.

В начале августа самолет-амфибия Бе-200, направленный в Якутию на тушение лесных пожаров,не смог приступить к полетам.

У прибывшего 30 июля из Хабаровска самолета из строя вышла система сброса воды. Бе-200 поставили на ремонт, сообщалось, что если поломку не исправят, то в республику направят замену.

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В Якутии отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

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Теги: якутия, режим чс, лесные пожары



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