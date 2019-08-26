В Курганской области столкнулись "Тигуан" и "Субару": один погиб, двое пострадали

В аварии в Курганской области погиб человек, еще двое получили травмы.

ДТП произошло 24 августа вечером на 345 км трассы "Курган - Екатеринбург" в Кетовском районе, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Водитель 1999 года рождения на Субару Легаси выехал на встречную полосу, где врезался в "Тигуан". В результате столкновения водитель "Субару" погиб, травмы получили женщина-водитель "Тигуана" и 6-летний мальчик - пассажир "Тигуана".