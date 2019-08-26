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Общество Приволжский ФО Пермский край
машина скорой помощи, скорая помощь (2016) | Фото: youtube.com

Среднемесячная зарплата сотрудников "скорой" в чайковской горбольнице выросла по сравнению с прошлым годом

Среднемесячная зарплата сотрудников "скорой помощи" Чайковской горбольницы возросла по сравнению с предыдущим годом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

В январе - июле 2019 г. среднемесячная зарплата врачей составила 57 тыс. 400 руб., за аналогичный период прошлого года среднемесячная зарплата врачей составила 52 тыс. 470 руб. Также возросли зарплаты средних медработников с 29 тыс. 457 руб. в 2018 г. до 37 тыс. 089 руб. в 2019 г. и водителей с 21 тыс. 446 руб. в 2018 г до 22 тыс. 873 руб. в 2019 г.

Сверхурочная оплата труда водителям "скорой помощи" начисляется по следующим тарифам: два часа переработки – в 1,5 размере, от трех и более часов – в двойном размере.

Напомним, ранее в группе "Черный список Чайковский" социальной сети "ВКонтакте" появилось несколько анонимных постов, автор или авторы которых сообщили, что водителей "скорой" перевели в водители шестого разряда, понизив им оклад. В опубликованных постах был выдвинут ряд требований, в частности: поднять оклад, оплачивать переработки, командировочные. Внести изменения в систему оплаты труда авторы постов, представившиеся сотрудниками "скорой", требовали до 20 августа. В противном случае грозили устроить забастовку.

Минздрав организовал проверку. 15 августа в Чайковском состоялась межведомственная рабочая встреча среди представителей министерства здравоохранения Пермского края, медицинского сообщества, независимых профсоюзов, прокуратуры, полиции и федеральной инспекции. По информации ведомства, сведения о забастовке не подтвердились. Во время выезда главному врачу Александру Кожевникову даны поручения перепроверить алгоритмы начисления заработной платы и при обнаружении технических нарушений устранить их.

"Министерство здравоохранения Пермского края совместно с представителями прокуратуры и профсоюзов продолжают проверку алгоритмов начисления заработной платы сотрудникам скорой медицинской помощи в Чайковской центральной городской больнице. В сентябре пройдет повторная межведомственная рабочая встреча, участники которой проконтролируют исполнение всех поручений, а также в прямом контакте с коллективом больницы продолжат наблюдение за ситуацией", - уточнили в пресс-службе минздрава.

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Среднемесячная зарплата сотрудников "скорой" в чайковской горбольнице выросла по сравнению с прошлым годом

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Теги: скорая помощь, водители, забастовка, чайковская городская больница, александр кожевников, зарплаты, оклад



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