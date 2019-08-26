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Общество В России
(2004) |

За нападение собак опасных пород их хозяев предложили сажать в тюрьму

Общественная организация "Коллективная защита" направила председателю Госдумы обращение, в котором предлагает ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую выгуливали не по правилам.
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В письме отмечается, что принятый в 2018 году закон "О жестоком обращении с животными" запрещает выгул опасных собак без поводка и намордника, но наказания за это нарушение не предусмотрено.

Общественники предлагают следующее: в случае если опасная собака (одной их тех пород, которые включены в специальный перечень) гуляла без поводка и намордника не на огороженной территории, напала на человека и причинила лёгкий вред его здоровью, то это должно наказываться штрафом до 200 тыс. руб. с ограничением свободы до шести месяцев.

За вред средней тяжести — штраф до 400 тыс. рублей с ограничением свободы до одного года либо обязательные работы до 250 часов.

Если был нанесён тяжкий вред здоровью, хозяину будет грозить лишение свободы до трёх лет.

За смерть пострадавшего от нападения собаки хозяин животного может быть лишён свободы на срок до пяти лет (если погибли два и более человека — до семи лет).

"Нет необходимости доказывать, что нападение собаки в результате умышленного игнорирования запрета на выгул потенциально опасной собаки в наморднике оказывает шокирующее воздействия на пострадавшего. Само по себе нахождение потенциально опасной собаки, например питбульмастифа, рядом с человеком повергает его в страх, а порой и в оцепенение. Потенциально опасная собака фактически является своего рода разновидностью оружия, с которым его владелец должен обращаться ещё осторожнее, чем с обычным ружьём или пистолетом", — цитирует RT текст обращения.

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За нападение собак опасных пород их хозяев предложили сажать в тюрьму

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Теги: собаки опасных пород, наказание, тюрьма, выгул собак



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