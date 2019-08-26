17 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО В России Ленинградская область
Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов (2019) | Фото: Накануне.RU

Уральские регионы лидируют по эффективности льгот для бизнеса

Наибольшую эффективность льгот для бизнеса демонстрируют Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа. Расчеты за 2018 г. сделал Минфин.
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В общей сложности послабления обошлись бюджетам этих регионов в 15,8 и 31,5 млрд руб. соответственно. Из них эффективными ведомство признало 15,7 и 12,3 млрд руб., пишут "Известия". На третьем месте по эффективности оказалась Ленинградская область: бизнес там получил 9,5 млрд руб., из которых эффективными признаны 4,5 млрд руб.

В 38 регионах, включая столицу, льготы не принесли бюджетам дополнительных доходов. В общей сложности, по оценкам ведомства, сработала лишь треть региональных преференций по налогам на прибыль и имущество.

Льготные налоговые режимы, напомним, предоставляются резидентам особых экономических зон. Как сообщало Накануне.RU, Счетная палата пришла к выводу о неэффективности затрат на создание ОЭЗ. На федеральном уровне поставлен вопрос и об оценке эффективности льгот нефтяникам: президент наложил мораторий на новые преференции.

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Уральские регионы лидируют по эффективности льгот для бизнеса

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Теги: эффективность льгот, государственная поддержка,



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