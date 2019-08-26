17 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
коллаж, США, санкции, белоголовый орлан, Трамп (2018) | Фото: Накануне.RU

Вступил в силу второй пакет санкций против России по "делу Скрипалей"

26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела Скрипалей.

Он будет действовать как минимум в течение 12 месяцев, сообщает Regnum.

2 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Санкции включают запрет американским банкам на участие в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и на кредитование российского правительства не в рублях, а также дополнительные ограничения по лицензированию в рамках списка товаров и технологий Министерства торговли", - говорится в заявлении.

Кроме того, Вашингтон будет выступать против выдачи любого кредита или финансовой помощи России международными финансовыми организациями, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Аналитики считают, что новые ограничительные меры со стороны американских властей в отношении российского госдолга не будут иметь немедленного влияния на кредитный рейтинг России. Как отмечает S&P, хотя санкции Вашингтона и направлены против суверенного долга Москвы, эти новые ограничения"больше лают, чем кусают".

Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа 2018 года.

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Вступил в силу второй пакет санкций против России по "делу Скрипалей"

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Теги: сша, санкции, россия, дело скрипалей



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