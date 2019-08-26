17 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Сошел со свай жилой дом Лесная 10а Лабытнанги (2019) | Фото: Администрация Лабытнанги

В Лабытнанги жилой дом сошел со свай

Власти Лабытнанги снесут жилой дом, который сошел со свай. Здание "приписано" к маневренному фонду, его ждет снос, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Здание находилось в маневренном фонде, до конца года его должны снести. Несмотря на то, что в нем имеется 16 квартир, по факту по договорам коммерческого найма в доме жили две семьи, это семь человек, четверо из которых – дети. На прошлой неделе одна семья получила ключи для переселения и готовилась к переезду в другой дом. Вторая разместилась у родственников, им предложили временное жилье.

25 августа глава администрации Лабытнанги Марина Трескова провела внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Семьям, живущим в доме, окажут материальную помощь деньгами из резервного фонда. Дом продолжат готовить к сносу.

Сошел со свай жилой дом Лесная 10а Лабытнанги(2019)|Фото: Администрация Лабытнанги

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В Лабытнанги жилой дом сошел со свай

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Теги: лесная 10а, жилой дом, сваи, маневренный фонд



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Развитие сюжета:

Ранее 30.08.2019 16:24 Мск Глава Лабытнанги получила прокурорское представление из-за сошедшего со свай жилого дома

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