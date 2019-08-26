В Лабытнанги жилой дом сошел со свай

Власти Лабытнанги снесут жилой дом, который сошел со свай. Здание "приписано" к маневренному фонду, его ждет снос, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

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Здание находилось в маневренном фонде, до конца года его должны снести. Несмотря на то, что в нем имеется 16 квартир, по факту по договорам коммерческого найма в доме жили две семьи, это семь человек, четверо из которых – дети. На прошлой неделе одна семья получила ключи для переселения и готовилась к переезду в другой дом. Вторая разместилась у родственников, им предложили временное жилье.

25 августа глава администрации Лабытнанги Марина Трескова провела внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Семьям, живущим в доме, окажут материальную помощь деньгами из резервного фонда. Дом продолжат готовить к сносу.