17 Сентября 2020
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Общество В России Северо-Кавказский ФО
(2012) | Фото:

Россия столкнется с дефицитом мужчин

К 2036 году разрыв между количеством женщин и мужчин в России сохранится. На 1 тыс. мужчин будет приходиться 1128 женщин. Прогноз сделал Росстат.

Пропорция характерна для всех российских субъектов, пишут РИА Новости. Исключением стала только Чукотка, где мужчин в 2036 г. будет почти на 200 человек больше, чем женщин. Специалисты Росстата также прогнозируют, что на Камчатке к 2031 г. может увеличиться количество мужчин по отношению к женщинам.

Показатели эксперты объясняют высокой смертностью у мужчин. Это приводит к тому, что к 60 годам две женщины претендуют на одного мужчину.

Ранее Минздрав сообщал о росте средней продолжительности жизни, однако, у мужчин она меньше, чем у женщин: 73,7 года против 78,5 лет.

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Россия столкнется с дефицитом мужчин

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Теги: Росстат, дефицит мужчин, демография



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