Россия столкнется с дефицитом мужчин

К 2036 году разрыв между количеством женщин и мужчин в России сохранится. На 1 тыс. мужчин будет приходиться 1128 женщин. Прогноз сделал Росстат.

Пропорция характерна для всех российских субъектов, пишут РИА Новости. Исключением стала только Чукотка, где мужчин в 2036 г. будет почти на 200 человек больше, чем женщин. Специалисты Росстата также прогнозируют, что на Камчатке к 2031 г. может увеличиться количество мужчин по отношению к женщинам.



Показатели эксперты объясняют высокой смертностью у мужчин. Это приводит к тому, что к 60 годам две женщины претендуют на одного мужчину.

Ранее Минздрав сообщал о росте средней продолжительности жизни, однако, у мужчин она меньше, чем у женщин: 73,7 года против 78,5 лет.