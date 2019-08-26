Космонавт Александр Скворцов перестыковал "Союз МС-13" на МКС

17 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России
Союз МКС стыковка космический корабль (2019) | Фото:www.roscosmos.ru

Космонавт Александр Скворцов перестыковал "Союз МС-13" на МКС

Российские космонавты провели перестыковку пилотируемого корабля "Союз МС-13" на МКС, чтобы затем на освободившееся место пристыковать прибывший в субботу грузовой "Союз МС-14" – 24 августа он не смог причалить с первой попытки из-за выхода из строя стыковочной системы "Курс".
Читайте также:

"Пилотируемый корабль "Союз МС-13" 26 августа был успешно перестыкован со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, - говорится в сообщении Роскосмоса". - За несколько часов до этого экипаж в составе космонавта Александра Скворцова, астронавтов Луки Пармитано и Эндрю Моргана перешёл в корабль и закрыл переходные люки. После проверки герметичности стыка и проведения необходимых подготовительных операций экипаж приготовился к расстыковке".

В 06:35 мск корабль "Союз МС-13" отделился от Международной космической станции и затем отошёл от неё. Совершив облёт станции, в 06:59 мск в штатном режиме причалил к модулю "Поиск". Все операции выполнял его командир, космонавт Роскосмоса Александр Скворцов с использованием системы ручного управления.

Освободившийся на агрегатном отсеке модуля "Звезда" причал должен занять космический корабль "Союз МС-14", стыковка которого запланирована на 27 августа 2019 года в 06:12 мск. Напомним, его испытательный запуск в беспилотном варианте состоялся 22 августа 2019 года, а стыковка с МКС в автоматическом режиме по техническим причинам не состоялась.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Космонавт Александр Скворцов перестыковал "Союз МС-13" на МКС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мкс, союз, стыковка, александр скворцов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.08.2019 08:45 Мск Рогозин о стыковке "Союз МС-14": "Ситуация сложная"
Ранее 24.08.2019 12:39 Мск Экипаж МКС столкнулся с неизвестными "колебаниями" при попытке стыковки с "Союзом"
Ранее 24.08.2019 11:12 Мск "Зависший" рядом с МКС "Союз" не угрожает станции – Роскосмос
Ранее 24.08.2019 10:07 Мск Новая попытка стыковки "Союза" и МКС будет предпринята в ночь на 26 августа

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети