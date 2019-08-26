Космонавт Александр Скворцов перестыковал "Союз МС-13" на МКС

Российские космонавты провели перестыковку пилотируемого корабля "Союз МС-13" на МКС, чтобы затем на освободившееся место пристыковать прибывший в субботу грузовой "Союз МС-14" – 24 августа он не смог причалить с первой попытки из-за выхода из строя стыковочной системы "Курс".

"Пилотируемый корабль "Союз МС-13" 26 августа был успешно перестыкован со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, - говорится в сообщении Роскосмоса". - За несколько часов до этого экипаж в составе космонавта Александра Скворцова, астронавтов Луки Пармитано и Эндрю Моргана перешёл в корабль и закрыл переходные люки. После проверки герметичности стыка и проведения необходимых подготовительных операций экипаж приготовился к расстыковке".

В 06:35 мск корабль "Союз МС-13" отделился от Международной космической станции и затем отошёл от неё. Совершив облёт станции, в 06:59 мск в штатном режиме причалил к модулю "Поиск". Все операции выполнял его командир, космонавт Роскосмоса Александр Скворцов с использованием системы ручного управления.

Освободившийся на агрегатном отсеке модуля "Звезда" причал должен занять космический корабль "Союз МС-14", стыковка которого запланирована на 27 августа 2019 года в 06:12 мск. Напомним, его испытательный запуск в беспилотном варианте состоялся 22 августа 2019 года, а стыковка с МКС в автоматическом режиме по техническим причинам не состоялась.