"Ведомости": авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" будут объединены

Российский авиационный холдинг S7 Group объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус".

Как следует из уведомления руководства S7, слияние произойдет не в форме объединения юридических лиц, а путем перевода парка: все самолеты "Глобуса" будут переведены в сертификат эксплуатанта "Сибири". Кроме того, в "Сибирь" перейдут сотрудники.

Сегодня "Сибирь" эксплуатирует 61 Airbus 319/320/321 и 17 региональных Embraer Е-170. У "Глобуса" насчитывается 23 Boeing 737.

Первый лайнер будет переведен из "Глобуса" в "Сибирь" в конце сентября, затем будем переводить по пять лайнеров каждые две недели. Как ожидается, процесс слияния закончится к середине декабря.

Что касается пассажиров, то им станет немного проще, все рейсы будут выполняться под одним кодом – S7, тогда как у "Глобуса" как отдельной авиакомпании свой код – GH, сообщает "Ведомости".

Как сообщалось ранее, S7 Airlines на время вернула себе прежнее, историческое название – "Авиакомпания "Сибирь". Таким образом перевозчик пытается привлечь внимание к проблеме лесных пожаров в Сибири. Также компания запустила инициативу по восполнению потерь лесного массива.

Так, с 1 августа авиакомпания отчисляет 100 руб. на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.

На благотворительность смогут потратить мили и участники программы лояльности.

Авиакомпания "Сибирь" была создана на основе Новосибирского объединенного авиаотряда. В 2008 году перевозчик провел ребрендинг, сменил раскраску ливреи и стал называться S7 – это код компании, присвоенный Международной ассоциацией воздушного транспорта. Существует версия, что одной из причин ребрендинга стало желание компании уйти от ассоциации с авиакатастрофами, которые происходили с самолетами перевозчика в начале нулевых (погибли более 250 человек).