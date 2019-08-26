17 Сентября 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: tvkinoradio.ru

"Angry Birds 2 в кино" стали лидерами российского проката

Мультипликационный фильм "Angry Birds 2 в кино" возглавил российский прокат по итогам минувших выходных.

Он заработал 97,8 млн руб. Комедийный мультфильм вышел на экраны 15 августа. Персонажей озвучили Джейсон Судейкис, Джош Гэд, Майя Рудольф, Дэнни Макбрайд, Лесли Джонс.

Второе место по сборам занимает фильм "Однажды в… Голливуде" режиссера Квентина Тарантино. За прошедшие выходные картина принесла создателям 88,2 млн руб.

Замыкает тройку фильм ужасов "Капкан", собравший 78,2 млн рублей, сообщает ТАСС.

Напомним, Тарантино в августе приезжал в Москву, чтобы представить свой последний фильм "Однажды... в Голливуде". Российский министр культуры Владимир Мединский встретился с голливудским режиссером. Мединский показал Тарантино внутреннюю территорию Кремля, знаменитые памятники искусства Царь-колокол и Царь-пушку, после чего провел знаменитого кинематографиста в Большой Кремлевский дворец, показывая убранство Георгиевского зала, сообщает РИА "Новости".

Ранее Тарантино заявил, что хочет завершить карьеру. В преддверии премьеры своего нового фильма "Однажды в Голливуде" он отметил, что "отдал кинематографу все, что только мог" и размышляет над тем, чтобы покинуть режиссерское кресло.

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"Angry Birds 2 в кино" стали лидерами российского проката

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Теги: Angry Birds, мультфильм



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