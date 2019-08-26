17 Сентября 2020
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Боксёрские перчатки (2018) | Фото: ozon.ru

В Екатеринбург прибывают участники ЧМ по боксу среди мужчин

Участники Чемпионата мира по боксу среди мужчин, который состоится 8-21 сентября, начали прибывать в Екатеринбург.

Первыми прибыли семь спортсменов из Кыргызстана. Все оставшееся до чемпионата время боксеры планируют усиленно тренироваться: в Среднеуральске они проведут сборы в зале имени Сергея Ковалева, прославленного российского боксера, выпускника УрФУ.

28 августа в столицу Урала прибудет сборная Иордании. В этот же день организаторы ждут прилет сборной Катара, 1 сентября — Индии. Всего город примет 88 стран-участниц: около 480 боксеров со всего мира.

Ранее был объявлен состав сборной РФ на Чемпионат мира по боксу, в который вошли спортсмены в восьми весовых категориях: Василий Егоров, Альберт Батыргазиев, Илья Попов, Андрей Замковой, Глеб Бакши, Георгий Кушиташвили, Муслим Гаджимагомедов и Максим Бабанин.

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В Екатеринбург прибывают участники ЧМ по боксу среди мужчин

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Теги: Екатеринбург, бокс



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