"Почта России" займется продажей лекарств и алкоголя

"Почта России" просит о выделении 85 млрд бюджетных рублей чтобы преобразовать отделения в подобие банков, МФЦ, образовательных и медучреждений, а также для создания возможности продавать спиртные напитки и лекарства.

Об этом говорится в проекте концепции "Центры притяжения" на 2020–2027 годы, который направлен на согласование в Минфин и Минкомсвязи. Свои предложения заинтересованные ведомства должны предоставить уже к 1 сентября.

Как следует из концепции, из-за замещения традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза. Из-за этого снижается и загруженность почтальонов. "Почта России" видит выход в изменении функционала отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тыс. человек.

Отмечается, что большая проблема может возникнуть с финансированием планов "Почты России", сообщают "Известия".

Напомним, в январе 2019 года "Почта России" начала торговать слабоалкогольными напитками в 3,2 тыс. своих отделений.

Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи. Представитель компании назвал проект мерой по снижению оборота некачественной алкогольной продукции.

Продажи алкоголя в почтовых отделениях ведутся строго через единую государственную автоматизированную информационную систему, утверждают в "Почте России". Также там надеются таким образом повысить рентабельность отделений.

Пользователи соцсетей возмутились продажей пива на почте. По их мнению, это создает дополнительные очереди в отделениях почтовой связи.