Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России

Американский президент Дональд Трамп на саммите G7, который завершился в Биаррице, поссорился со своими коллегами из "Большой семерки".

Это произошло из-за того, что глава Белого дома настаивал на возвращении к формату G8 с участием России, пишет издание The Guardian, со ссылкой на дипломатические источники. Инцидент произошел 24 августа на ужине лидеров G7. Американский лидер в ходе мероприятия настаивал на том, что РФ должна вновь присоединиться к G7, отвергая все аргументы коллег, большинство из которых выступили против этого.

Президента США поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Премьер Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет, остальные лидеры выступили против возвращения к формату G8.

По словам источника издания, большинство лидеров G7 настаивали на том, что Группа семи - это "семья, клуб, сообщество либеральных демократий", в то время, как Москва не отстаивает схожие ценности. По словам Трампа, для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР, необходимо присутствие России, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, лидеры стран-участниц G7 на саммите сошлись во мнении, что необходимо укреплять отношения с Россией. Речь шла о возвращении РФ в формат "Большой семерки".

По данным AFP, большинство лидеров заявили, что восстанавливать формат G8, который был отменен в 2014 г., рано. Вместе с тем лидеры выступили за усиление координации с Россией.

Президент США Дональд Трамп, который первым прокомментировал обсуждение работы с Россией, заявил, что многие хотели бы возвращения России в формат G7. По его словам, восстановление "Большой восьмерки" было бы позитивным и выгодным шагом.