Названы регионы с наибольшей просрочкой по ипотечным кредитам

Жители всех российских регионов имеют проблемы с выплатой ипотечных кредитов, однако наиболее острая ситуация складывается в 44 субъектах.

Таковы итоги исследования аудиторской компании FinExpertiza. Так, в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%, среди них - Алтай, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Бурятия. При этом показатель в большинстве регионов с крупной долей неплатежей практически не увеличился за последние полгода — он рос лишь в Чечне, Адыгее и Ростовской области. Как сообщила председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова, именно в этих регионах ипотечные каникулы будут наиболее востребованы, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, российские банки выдали в июле 84,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 184,3 млрд руб. - на 20% меньше, чем годом ранее.

По данным Объединенного кредитного бюро, средний чек по ипотеке увеличился на 8% до 2,19 млн руб., однако рынок ипотеки продолжает снижаться. Так, в июле количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 26% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 20%.