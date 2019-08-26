Прогноз: китайские туристы потратят за год в России 70 млрд рублей

17 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Прогноз: китайские туристы потратят за год в России 70 млрд рублей

Траты туристов из Китая в России по итогам текущего года могут превысить 72 млрд руб., что составляет $1,1 млрд.

Как следует из данных российской туристической ассоциации "Мир без границ", которая объединяет около 200 предприятий, работающих с китайским туристическим рынком, за первый квартал 2019 года китайские туристы потратили в РФ $264 млн и впервые за всю историю мониторинга стали лидерами среди других стран по объемам трат на территории нашей страны. В первом квартале было совершено 342 тыс. поездок из КНР в российские города.

Как говорят в ассоциации, до конца года число туристических поездок китайских граждан в Россию достигнет 1,4-1,5 млн, а общий объем трат составит как минимум $1,1 млрд, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

Распространение системы вместе с увеличением туристического потока позволит существенно увеличить вклад иностранных граждан в рост розничного оборота, подчеркнул он.

Министр отметил, что именно вовлечение в товарооборот интуристов стало нововведением прошлого года. По словам Мантурова, за год выдано более 100 тыс. чеков tax free на 11 млрд рублей.

Закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров был подписан президентом в конце 2017 года.Пилотный проект стартовал в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах - Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург.

На втором этапе в пилотный проект были включены города-организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это, помимо Москвы, Красногорска, Санкт-Петербурга и Сочи, еще Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

Ранее Мантуров уже заявлял, что система tax free распространится по всем регионам России с 2019 года, после завершения пилотного проекта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прогноз: китайские туристы потратят за год в России 70 млрд рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: туристы, туризм, Ктай



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети