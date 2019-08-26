Прогноз: китайские туристы потратят за год в России 70 млрд рублей

Траты туристов из Китая в России по итогам текущего года могут превысить 72 млрд руб., что составляет $1,1 млрд.

Как следует из данных российской туристической ассоциации "Мир без границ", которая объединяет около 200 предприятий, работающих с китайским туристическим рынком, за первый квартал 2019 года китайские туристы потратили в РФ $264 млн и впервые за всю историю мониторинга стали лидерами среди других стран по объемам трат на территории нашей страны. В первом квартале было совершено 342 тыс. поездок из КНР в российские города.

Как говорят в ассоциации, до конца года число туристических поездок китайских граждан в Россию достигнет 1,4-1,5 млн, а общий объем трат составит как минимум $1,1 млрд, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

Распространение системы вместе с увеличением туристического потока позволит существенно увеличить вклад иностранных граждан в рост розничного оборота, подчеркнул он.

Министр отметил, что именно вовлечение в товарооборот интуристов стало нововведением прошлого года. По словам Мантурова, за год выдано более 100 тыс. чеков tax free на 11 млрд рублей.

Закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров был подписан президентом в конце 2017 года.Пилотный проект стартовал в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах - Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург.

На втором этапе в пилотный проект были включены города-организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это, помимо Москвы, Красногорска, Санкт-Петербурга и Сочи, еще Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

Ранее Мантуров уже заявлял, что система tax free распространится по всем регионам России с 2019 года, после завершения пилотного проекта.