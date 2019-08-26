Кремль прокомментировал возможное восстановление РФ в G7

Москва надеется на здравый смысл участников G7 при восстановлении отношений с Россией.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, с подавляющим большинством участников группы у России отношения восстанавливаются и находятся уже на "позитивном треке".

При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что с некоторыми странами восстановить отношения пока не удается. "Но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает", — добавил он, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, лидеры стран-участниц G7 на саммите сошлись во мнении, что необходимо укреплять отношения с Россией. Речь шла о возвращении РФ в формат "Большой семерки".

По данным AFP, большинство лидеров заявили, что восстанавливать формат G8, который был отменен в 2014 г., рано. Вместе с тем лидеры выступили за усиление координации с Россией.

Президент США Дональд Трамп, который первым прокомментировал обсуждение работы с Россией, заявил, что многие хотели бы возвращения России в формат G7. По его словам, восстановление "Большой восьмерки" было бы позитивным и выгодным шагом.