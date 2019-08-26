Жительница ОАЭ решила развестись из-за отсутствия ссор с мужем

Женщина подала на развод из-за чрезмерной любви со стороны своего супруга.

Жительнице ОАЭ не понравилось, что в их семье совершенно не было ссор, споров и криков, а муж, напротив, всегда был добрым и ласковым.

Кроме того, истицу сильно возмущало, что мужчина часто помогал ей убираться дома и даже готовил для нее еду.

На это мужчина сказал, что не сделал ничего плохого, а только хотел быть идеальным мужем. По его словам, однажды жена указала ему на лишний вес, после чего он сел на диету и начал заниматься своим телом, сообщают "Известия".