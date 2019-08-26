Мужичина избит казаками в Геленджике

В "Кубанском казачьем войске" выясняют обстоятельства избиения мужчины казаками.

Инцидент произошел в Геленджике. Как говорят в организации, в настоящее время выясняется, как все было, и позже дадут комментарий. Также проверку по факту избиения мужчины начала городская полиция.

Известно, что инцидент случился во время празднования Дня города - казаки избили прохожего, который попросил фото с ними. Они отказали ему в просьбе и объяснили это тем, что находятся при исполнении, после чего завязалась словесная перепалка, а затем драка. По словам свидетелей, лежавшего на земле молодого человека избивали восемь мужчин в казачьей форме, сообщает Lenta.ru.

Казаки — представители казачества — военного сословия, сформировавшегося на территории современных России, Украины и Казахстана.