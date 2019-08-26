National Interest: пулемет Калашникова - лучший в мире
В США составили пятерку самых лучших и смертоносных переносных пулеметов в мире.
По данным National Interest, на первом месте - советско-российский пулемет Калашникова.
Данное оружие массово производилось в СССР и поставлялось по всему миру. ПКМ был востребован и популярен благодаря своим достоинствам. Как отмечает издание, он является одним из самых легких полнокалиберных пулеметов во всем мире, сохраняя при этом превосходную долговечность и надежность.
Вторую строчку рейтинга занимает бельгийский пулемет FN MAG 58, который зарекомендовал себя как надежное орудие, работающее в условиях влажности или пылевых бурь.
Замыкает тройку немецкий MG3 и его модификации, который отличается высокой скорострельностью.
Далее идут южноафриканский Vektor SS-77, разработанный в 1977 году и соединяющий в себе элементы РКМ и FN MAG, и израильский IMI Negev 5.56, сообщают "Известия".
Как сообщалось ранее, командование специальных операций (SOCOM) США обратилось к американским производителям с просьбой создать аналог российских пулеметов Калашникова.
Отмечается, что при вооружении союзных группировок в странах Ближнего Востока поставляют им именно российское оружие.
В "Ростехе" заявили, что если кто-то хочет вести эту работу легально, то необходимо обратиться в Рособоронэкспорт и обсудить эту идею. В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок, подчеркнули в госкорпорации.