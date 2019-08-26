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дорожная техника, асфальт, ремонт дороги, благоустройство дворов, дорожные рабочие (2019) | Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

"Безопасные и качественные". Самый масштабный дорожный апгрейд Нижневартовска.

Столица Самотлора удивляет своих жителей и гостей все лето масштабным преображением. О «Марафоне благоустройства», который стал проектом объединения сил городских властей, управляющих жилыми домами компаний и вартовчан – Накануне.RU уже рассказывало.

Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Но это только одно из направлений обновления всего городского хозяйства. Не менее масштабной стала реконструкция дорожного полотна. Нижневартовск оказался одним из немногих городов России с населением более 200 тысяч человек, который включили в национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Почему так повезло вартовчанам, как они могут сами следить за дорожным строительством и, главное, его качеством, и чем помогает мэрии налаженный постоянный диалог с горожанами – читайте в материале Накануне.RU.

Учет и контроль. Он-лайн возможности

В 2019 году на обновление дорожного полотна Нижневартовска выделено более 550 млн рублей, причем, большая часть средств пойдет из федерального бюджета. Понятно, что воплощение таких немалых средств в новые дороги – испытание для всех: городской власти, строителей и жителей. Кому-то надо много и кропотливо организовывать весь процесс, кому-то много и качественно работать, а кому-то научиться терпеть временные перекрытия дорог и ждать комфортного дорожного движения.

щма, асфальт, дорога(2019)|Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

Команда городской мэрии, верная заявленным главой Василием Тихоновым принципам открытости и готовности к постоянному диалогу с вартовчанами, еще до старта дорожного обновления в мае на сайте городской администрации создала специальный раздел, где любой автолюбитель города может отслеживать ход дорожных работ - на каких именно участках и какие именно ведутся работы, сколько они продолжатся (планируемое время начала и окончания), наименование подрядной организации, выполняющей работы. Причем, информация постоянно актуализируется. А вартовчане имеют возможность оценить уже проведённый ремонт, оставить комментарий (вопрос, предложение, просьбу, замечание).

экскаватор, гравий, дорожные работы(2019)|Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

Раздел, как подчеркивают в мэрии, не для галочки. А чтобы минимизировать естественное недовольство дорожными неудобствами, вызванными ремонтом и, иметь возможность вести предметный диалог с подрядчиками, опираясь на мнение горожан. Кроме того, сервис помимо всех информационных возможностей, позволяет любому водителю планировать маршрут передвижения по дорогам города, минуя перекрытые участки.

ЩМА – дорожная новация для Нижневартовска

Только началось лето и дорожники начали ремонт одной из самых оживленных магистралей города – улицы Интернациональной. Это был уже второй объект, к которому приступили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Улица Интернациональная как раз из того списка, на который особо обращали внимание жители. Ремонт здесь почти 10 лет проводили частично, как говорится, ямочный.

дорожная техника, асфальт, ремонт дороги, благоустройство дворов(2019)|Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

«Начали со срезки старого покрытия. В рамках ремонта выполним установку бортового камня. Водоотведение будет обеспечено за счет уклона продольного профиля дороги, асфальтирование, нанесена разметка. Впервые будем применять ЩМА – щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это покрытие современное, более дорогое и более прочное. Сначала будет уложен выравнивающий слой асфальтобетона, затем еще слой ЩМА», - рассказывал руководитель проекта подрядной организации ООО «Нижневартовскдорсервис» Виктор Гнатченко на старте работ.

Стоит пояснить, что технология ЩМА в России применяется не так давно, но результаты уже позитивные. Директор химико-технологического центра дорожно-строительных материалов РУП “БелдорНИИ” Виктор Шумчик отмечает, что в традиционном асфальтобетоне трудно достичь оптимальных свойств. «Дашь много битума — появится колея, мало — будут трещины. В этом плане ЩМА обладает лучшим набором свойств по трещиностойкости, сдвигоустойчивости, водостойкости и коррозионной устойчивости. Все это обеспечивается большим содержанием в смеси щебня и битума, плюс добавка целлюлозного волокна, в результате чего образуется плотный щебеночный каркас», - поясняет эксперт.

дорожный каток, дорожная техника, ремонт дорог, асфальт(2019)|Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

Евгений Смирнов, заместитель генерального директора ПТФ “Растом” — предприятия, имеющего достаточно богатый опыт по применению щебеночно-мастичного асфальтобетона говорит, что ЩМА пришел в Россию в 2000 году, и буквально за 3 года в стране было уложено свыше 2 млрд м2 такой смеси, начиная от Смоленска и заканчивая сибирскими регионами. При этом ЩМА укладывался как на городских улицах, так и на трассах федерального значения, в том числе и на Московской кольцевой автодороге. По мнению Евгения Смирнова, ЩМА характеризуется хорошей стабильностью при высоких температурах и прекрасной пластичностью при низких.

По данным Валерия Костина, кандидата технических наук, завкафедрой автомобильных дорог ФГУП «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» в России первые опытные участки с покрытиями из ЩМА появились в 2000 году на таких магистралях как - дорога М-4 «Дон», М-1 «Беларусь». А уже в следующем году эксперимент был продолжен на дорогах МКАД – Кашира, МКАД - Железнодорожный – Ликино, в г. Ханты - Мансийск, на мосту через реку Обь в г. Новосибирске, на стоянке воздушных судов в аэропорту Домодедово.

дорожная техника, асфальт, ремонт дороги, благоустройство дворов, дорожные рабочие(2019)|Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

Для Нижневартовска применение ЩМА – новаторство, но выбранное, исходя из позитивного опыта. А, учитывая климат столицы Самотлора, новинка и важная и сулящая практическую выгоду. «В Нижневартовске щебеночно-мастичное асфальтобетонное покрытие будут применять впервые. Разметку нанесут с применением термопластичных материалов – это так называемый холодный пластик. Он также более долговечный, чем краска: современный материал, который начали применять не так давно», - подчеркивал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев.

максим коротаев, нижневартовск(2019)|Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

Кстати, уже в июне дорожники одновременно ремонтировали и полотно на улице Ленина, тут подрядчиком было ОАО «СУ-909». А к концу июня дорожные обновления шли уже полным ходом на семи участках ключевых магистралей города.

Под личным контролем власти и общества

Первые итоги и замечания обсуждали на совещании у главы города Василия Тихонова. Понимая, что в Нижневартовске за лето-2019 предстоит привести в нормативное состояние 14 дорог – это около 17,5 км, городская власть, как говорится, в ручном режиме организовывала процесс. А это и перекрытие улиц в то время, чтобы минимизировать неудобства горожан, и непрерывный контроль качества и учет предложений городских автолюбителей. Мороки, мягко говоря, хватало.

василий тихонов, нижневартовск(2019)|Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

Кабинетные совещания в мэрии сменялись выездными. В конце июня первой точкой отслеживания стала улица Ленина в районе Дворца искусств, ремонт здесь вело ОАО «СУ-909». «Объект непростой: здесь три перекрестка, две разворотные площадки, три остановочных комплекса, восемь заездов и 20 пандусов. В ближайшее время приступят к укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона. Ранее такой материал при строительстве дорог в Нижневартовске не применялся», – пояснял директор ОАО «СУ-909» Игорь Долматов.

На улице Мира, в створе улицы Героев Самотлора до Восточного проезда, в два этапа возводили отрезок протяженностью 1227 метров, здесь работы вело ООО «ВОРТ». Причем, на участке в 570 метров обустраивали стоянки, тротуары, велодорожки, наружное электроосвещение и светофорные объекты. Значимость ввода этого участка дороги акцентировал глава города Василий Тихонов. А общественники зорко следили за строителями. «Мы выезжаем на объекты, следим за ходом строительства. С каждым годом качество дорог становится лучше. Важно, что в установленные сроки подрядчик укладывается», – делился впечатлениями общественник, почетный строитель России Михаил Плиско.

дорожная техника, асфальт, ремонт дороги(2019)|Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

На участке дороги протяженностью около 600 метров на улице Г.И. Пикмана строительство вел генеральный подрядчик АО ГК «Северавтодор», а участок от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева выполняли в рамках нового механизма – контракта жизненного цикла (КЖЦ). Причем, строительство по улице Г.И. Пикмана было одним из поручений главы города. Нижневартовск стал первым муниципалитетом в регионе, который использует новый механизм. Преимущества контракта жизненного цикла, как рассказали в мэрии Нижневартовска, заключаются в том, что объем затрат на содержание дороги напрямую зависит от того, насколько качественно подрядчик выполнит работы. После окончания строительства он должен содержать дорогу восемь лет. Понятно, что такой формат строительства объектов позволяет экономить бюджетные средства.

В конце июня Василий Тихонов отмечал: «Мы ремонтируем 14 участков дорог, проектируем и строим новые магистрали. Объем очень большой – в истории Нижневартовска такого еще не было. Сегодня видим, что работы начаты в сроки, идут по графику, будут использованы новые материалы».

В начале июля Василий Тихонов выезжал на ремонтируемые участки дорог лично. Тогда на 7 из 14 дорог велись работы. Во время еженедельной рабочей поездки главы города заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев рассказывал, что приемка работ по улице 11-П (от улицы Индустриальной до Тампонажной) проводилась с участием общественников. Во время ремонта на улице 11-П выполнено расширение проезжей части вблизи перекрестков, произведена замена покрытия, укреплена обочина, нанесена разметка. Член Общественной палаты города Нижневартовска Арзу Исмаилов как раз подтвердил, что дорожные работа шли под пристальным контролем общественности: «Вдоль этой улицы расположено много предприятий и организаций. Многие автомобилисты пользуются этой дорогой. Сейчас дорогу не узнать. Я, как представитель общественности, наблюдал за проведением работ, а также участвовал в приемке».

общественная палата, Арзу Исмаилов(2019)|Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

Глава города Василий Тихонов тогда указал департаменту ЖКХ, что необходимо благоустроить и пешеходную часть вдоль обочины дороги, замены ограждения вдоль улиц.

Для горожан, пожалуй, не менее важно, чем будущее дорожное благополучие было то, что на время ремонтной кампании департаментом ЖКХ администрации города была разработана логистическая схема движения общественного транспорта, а автобусы практически все лето курсировали по наиболее удобным для пассажиров маршрутам.

Как губернатор и федеральные чиновники опыт Нижневартовска инспектировали

В конце июля лично посмотреть и оценить новации дорожного строительства в Нижневартовске решила губернатор Югры Наталья Комарова. Инспектировали с главой города дорожные объекты воочию. Губернатор Югры осмотрела участок на улице Ленина, где завершался ремонт дороги (от улицы Кузоваткина до улицы Нефтяников, отрезок 1,5 км. Губернатор внушала строителям - в таком вопросе, как ремонт магистралей, спешить не нужно, главное выполнять все качественно и в срок.

василий тихонов, наталья комарова, дороги(2019)|Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

А сами ремонтники благодарили вартовчан. «Очень благодарны водителям, что с пониманием отнеслись к проводимым работам. Перекрывали все-таки центральную улицу. Тем не менее, от автолюбителей практически не было нареканий. Все знают, что делаем дорогу. Серьезная работа. Но трудностей не было. У нас на дороге здесь только один стык. Между полотнами стыков через несколько дней видно вообще не будет. Это особенность щебеночно-мастичного асфальта. Осталось только нанести разметку», - рассказал руководитель предприятия ОАО «СУ-909» Игорь Долматов.

Отметим, что в общественной приемке работ каждой отремонтированной дороги наряду с общественниками, специалистами-дорожниками принимают участие и независимые эксперты из Санкт-Петербурга. Взятые пробы асфальта уже направлены в лабораторию. Результаты соответствуют нормам.

дорога, автомобили, рабочий, бордюр(2019)|Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

Были с инспекциями и федеральные чиновники. С рабочим визитом в конце июля Нижневартовск посетил заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Комольцев. Осматривал улицы Спортивную, Пермскую, Интернациональную, Лопарева, Ленина. Общался с подрядчиками и даже дал ряд рекомендаций. Например, относительно использования при асфальтировании дорог полимерной ленты, которая позволяет делать дороги практически без продольных стыков. Показательный пример – улица Ленина, которая сделана с одним лишь швом. Кстати, в целом Алексей Комольцев дал положительную оценку качеству и темпам работ в Нижневартовской агломерации.

светофор, дорога, трасса, пешеходный переход(2019)|Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

Лето 2019 года подходит к концу, дорожный апргейд Нижневартовска в этом сезоне стал серьезным испытанием. Но, судя по всему, дорожный экзамен выдерживают пока на хорошо и отлично все участники. Во многом, это потому, что весь период городские власти не уставали вести бесконечную разъяснительную работу среди вартовчан. «Впервые на ремонт дорог будет выделено больше 500 миллионов рублей, что позволит за летний период одновременно отремонтировать 14 участков. Реализация проекта рассчитана на шесть лет. Объем финансирования - более 3 миллиардов рублей. Перечень дорог также определяли жители. Конечная цель данной работы – качественные и безопасные дороги для горожан», - не устает подчеркивать глава города Василий Тихонов.

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"Безопасные и качественные". Самый масштабный дорожный апгрейд Нижневартовска.

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Теги: бкад, ремонт дорог, безопасные и качественные дороги, василий тихонов, наталья комарова, максим коротаев, щма, дорожное полотно



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