16 Сентября 2020
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Политика За рубежом
(2006) | Фото

Более 50% избирателей проголосовали за президента Абхазии

В Абхазии завершилось голосование на выборах президента. За два часа до закрытия участков явка составила 48,48%, сообщили в Центризбиркоме.

В бюллетенях девять фамилий кандидатов: действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба и советник министра обороны Олег Аршба, политик и кандидат в вице-президенты на выборах президента Абхазии 2011 г. Шамиль Адзынба, преподаватель Абхазского Госуниверситета Артур Анкваб, депутат парламента Алмас Джапуа, экс-глава МВД Леонид Дзапшба, бизнесмен Астамур Какалия.

В ЦИК заявили об отсутствии нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

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Более 50% избирателей проголосовали за президента Абхазии

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Теги: выборы презижента Абхазии, явка,



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