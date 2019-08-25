16 Сентября 2020
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Экономика Украина
офис &quot;Мотор Сич&quot;, Запорожье, Украина (2019) | Фото: dsnews.ua

Китайские компании купили контрольный пакет украинской "Мотор Сич"

Китайские Skyrizon и Xinwei Group приобрели контрольный пакет акций украинской "Мотор Сич" - бывшего Запорожского моторостроительного завода № 29. Сделку еще не согласовал антимонопольный комитет Украины, рассказал директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш.
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Китайские компании пытаются согласовать сделку по покупке предприятия по производству и обслуживанию газотурбинных авиационных двигателей в течение нескольких лет. В 2018 г. украинские суды бессрочно заморозили сделку, посчитав, что она представляет угрозу национальной безопасности.

Помешать сделке также намереваются американцы, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил о подготовке встречи с руководством завода. Представитель "Мотор Сич" эту информацию не подтвердил.

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Китайские компании купили контрольный пакет украинской "Мотор Сич"

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Теги: Мотор Сич, Skyrizon, Xinwei



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