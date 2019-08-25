16 Сентября 2020
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Общество
патриарх Кирилл, десятилетие поместного собора (2019) | Фото: kremlin.ru

Патриарх Кирилл заявил о неправильном толковании Библии пацифистами

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл пояснил, почему пацифисты неправильно толкуют слова из Евангелия "кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую".

По словам патриарха, пацифисты, исключая возможность вооруженного сопротивления народа даже в случае агрессии, отсылают к этим словам Господа, но из этого прямого толкования могут проистекать неверные выводы.

Верное толкование дает фраза из первого послания апостола Павла к коринфянам.

"Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно. Менее всего мы готовы ответить на зло так, как учит нас апостол Павел: "если злословят нас – благословляем, если гонят нас – мы терпим", но мы никогда со злом не соглашаемся и в этой позиции – великое противление злу", - сказал глава РПЦ после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново.

Патриарх подчеркнул, что эта позиция во время конфликтов вооружает людей подлинной силой, пишут РИА Новости.

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Патриарх Кирилл заявил о неправильном толковании Библии пацифистами

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Теги: Патриарх Кирилл, Библия, Евангелие, пацифисты, освещение храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново



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