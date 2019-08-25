16 Сентября 2020
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Экономика Украина
(2005) | Фото: www.nevod.ru

Киев в два раза снизил поставки дизельного топлива из России

Украина в августе в два раза снизила поставки дизельного топлива из России. Объемы Киев заменяет "дизелем" из Белоруссии и стран Евросоюза, рассказал представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

Герус оценил долю российского дизельного топлива в поставках в 20%. За счет замещения, дефицита топлива в стране нет, написал он в Facebook.

Как сообщало Накануне.RU, Киев ввел пошлину на дизельное топливо из России в размере 1,75%, с октября она увеличится до 3%. Позднее Украина ввела пошлины на импорт других товаров из России.

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Киев в два раза снизил поставки дизельного топлива из России

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Теги: дизельное топливо, Украина, пошлины на товары из России



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