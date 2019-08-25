В России увеличилась площадь лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в России увеличилась на 7,7 тыс. гектаров до 50,1 тыс. гектаров. На территории страны действует 109 лесных пожаров, передает корреспондент Накануне.RU.
По данным "Авиалесоохраны", наибольшее число пожаров - 84 - действует в Красноярском крае, их общая площадь - 22,1 гектар. Второе место по площади занимает Чукотка (три пожара на 1,2 гектарах), на третьем - Камчатский край (11 гектаров).
Кроме того, лесные пожары действуют в Магаданской, Иркутской областях, Бурятии и Якутии.
Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах, в двух введен режим ЧС.