16 Сентября 2020
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Пожар в лесу (2019) | Фото: Пресс-служба Авиалесоохраны

В России увеличилась площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в России увеличилась на 7,7 тыс. гектаров до 50,1 тыс. гектаров. На территории страны действует 109 лесных пожаров, передает корреспондент Накануне.RU.
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По данным "Авиалесоохраны", наибольшее число пожаров - 84 - действует в Красноярском крае, их общая площадь - 22,1 гектар. Второе место по площади занимает Чукотка (три пожара на 1,2 гектарах), на третьем - Камчатский край (11 гектаров).

Кроме того, лесные пожары действуют в Магаданской, Иркутской областях, Бурятии и Якутии.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах, в двух введен режим ЧС.

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В России увеличилась площадь лесных пожаров

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Теги: лесные пожары, Авиалесоохрана



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