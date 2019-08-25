Власти Шеффилда и Казани поздравили Донецк со 150-летием

Мэр британского Шеффилда Тони Даунинг направил поздравления в связи со 150-летием Донецка, которое официально отмечается сегодня.

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Шеффилд является городом-побратимом Донецка с 1957 года. Даунинг отметил, что оба шахтерских города в свое время были лидерами промышленной революции, а также столкнулись с тяготами войны.

"Но, как и Шеффилд, Донецк выстоял, восстановился, открыв себе дорогу в будущее, светлое будущее", - говорится в тексте поздравления, сообщает Донецкое агентство новостей.

Мэр Шеффилда обошел стороной политику, но само по себе поздравление многозначительно.

В 1982 году, несмотря на Холодную войну Запада против СССР, на набережной в центре Донецка был заложен Шеффилдский сквер. Правда, из дончан мало кто знает, что он так называется.

Также поздравление Донецку прислали городские власти Казани. Соответствующее послание направила первый замглавы Казани Евгения Лодвигова. Договор о партнерских и побратимских отношениях между городами был заключен в 2002 году.

"Город-герой Донецк – город несокрушимого и дружного многонационального народа. Из года в год он преображается и развивается, становится все более комфортным и современным, и это заслуга каждого из дончан", - сказано в послании.

Напомним, звание города-героя Донецку было присвоено два года назад главой ДНР Александром Захарченко.

Отметим, что поселения на территории нынешнего Донецка и поблизости него существовали по меньшей мере со времен Петра Первого, когда в этих краях были открыты залежи каменного угля. Но официальным началом истории города считается 1869 год, когда британский промышленник Джон Юз основал металлургический завод, вокруг которого возник рабочий поселок Юзовка и который стал быстро разрастаться. Перед Первой мировой войной население достигло 70 тыс. человек, и в мае 1917 года Юзовка получила статус города. В 1924 году была переименована в Сталин, в 1929 году - Сталино, в 1961 году - Донецк.

Интересно, что в составе Российской Империи Донбасс располагался в Екатеринославской губернии и области Войска Донского. После 1917 года территория Донбасса входила в несколько государственных образований: Донецко-Криворожская советская республика, Всевеликое Войско Донское, Вольная территория (Нестора Махно). В 1920 году, после победы советской власти, была образована Донецкая губерния с центром в Луганске, затем в Бахмуте (Артемовске). Донецкая область была создана в 1932 году путем выделения из состава Днепропетровской и Харьковской областей и включала в себя всю бывшую Луганскую область УССР и Украины. Две недели столицей области был Артемовск. В 1938 году из Донецкой области была выделена Ворошиловградская (позже Луганская) область, а Донецкая стала называться Сталинской (до 1961 года).

Также примечательно, что в состав Донецкой губернии в первой половине 1920-х гг. входила часть нынешней территории Ростовской области к северу от Дона и западу и югу от Северского Донца, т.е. включая Таганрог, Новочеркасск, Новошахтинск, Шахты и другие города. Эти территории несколько раз произвольно передавались из УССР в РСФСР и обратно, пока искусственные границы между РСФСР-Россией и УССР-Украиной не приобрели современные очертания.