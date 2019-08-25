В Белом доме рассказали о более высоких пошлинах на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп сожалеет о введении низких пошлин.

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Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пояснил слова Трампа, сказанные на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Президент США заявил, что "переосмысливает" решения, принятые в отношении Китая. По словам Гришэма, он говорил о сожалении, что не поднял пошлины выше.

Накануне Трамп объявил о повышении с 1 сентября пошлин на товары из Китая на 15%. Пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят 30%. Меры будут ответом на введение Китаем дополнительных пошлин на ввоз американских товаров.