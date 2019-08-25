Дональд Трамп: Многие хотели бы возвращения России в G8

Лидеры стран-участниц G7 на саммите сошлись во мнении, что необходимо укреплять отношения с Россией. Речь шла о возвращении РФ в формат "Большой семерки".

По данным AFP, большинство лидеров заявили, что восстанавливать формат G8, который был отменен в 2014 г., рано. Вместе с тем лидеры выступили за усиление координации с Россией.

Президент США Дональд Трамп, который первым прокомментировал обсуждение работы с Россией, заявил, что многие хотели бы возвращения России в формат G7. По его словам, восстановление "Большой восьмерки" было бы позитивным и выгодным шагом.

Как сообщало Накануне.RU, в Кремле готовы рассмотреть возможность визита Владимира Путина на саммит в 2020 г., если предложение будет получено.