В Театре имени М.Н. Ермоловой опровергли экстренную госпитализацию Олега Меньшикова

В Театре имени М.Н. Ермоловой, худруком которого является Олег Меньшиков, опровергли информацию о том, что актер попал в реанимацию.

Ранее об этом сообщили СМИ, яобы актеру стало плохо после употребления алкоголя.

В театре в ответ на это заявили, что Меньшиков проходит плановое обследование.

"Вы что, с ума сошли? Какая реанимация? Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но все руки не доходили", — заявили МК в театре.