16 Сентября 2020
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Происшествия
пожар в доме, Богданович (2019) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Прокуратура и следственный комитет проверяют инцидент с отказом тюменских врачей в приеме пациента с отеком легких

Проверку данных об отказе тюменских медиков принять пациента с отеком легких начал следственный комитет РФ по Тюменской области и областная прокуратура, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщалось ранее, врачи "Больницы водников" отказали пациентке из-за того, что до конца дежурства оставалось несколько минут. Она была вынуждена ехать в областную больницу, где и получила помощь.

"В настоящее время следователи регионального СКР выехали на место происшествия в указанную больницу, где изымают необходимую документацию", - отметили в управлении следственного комитета.

Прокуратура Тюменской области также начала проверку по данному факту.

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Прокуратура и следственный комитет проверяют инцидент с отказом тюменских врачей в приеме пациента с отеком легких

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Теги: отек Квинке, Больница водников, Тюмень,



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Ранее 26.08.2019 10:50 Мск В тюменском Росздравнадзоре осудили медиков, отказавшихся помочь пациентке с отеком легких: Нарушение врачебной этики

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Ранее 25.08.2019 13:04 Мск Тюменские медики отказали в помощи пациентке с отеком легких

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