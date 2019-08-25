Прокуратура и следственный комитет проверяют инцидент с отказом тюменских врачей в приеме пациента с отеком легких

Проверку данных об отказе тюменских медиков принять пациента с отеком легких начал следственный комитет РФ по Тюменской области и областная прокуратура, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщалось ранее, врачи "Больницы водников" отказали пациентке из-за того, что до конца дежурства оставалось несколько минут. Она была вынуждена ехать в областную больницу, где и получила помощь.

"В настоящее время следователи регионального СКР выехали на место происшествия в указанную больницу, где изымают необходимую документацию", - отметили в управлении следственного комитета.

Прокуратура Тюменской области также начала проверку по данному факту.