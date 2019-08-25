Зеленский приписал взятие Дюнкерка казакам

Казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости Украины.

Так Зеленский аргументировал свое высказывание о том, что Украине больше 28 лет.

"До 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика", — сказал Зеленский.

На сайте президента уточняется, что официального подтверждения историками участия казаков в тридцатилетней войне, в ходе которой произошло взятие крепости Дюнкерк, нет.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины".